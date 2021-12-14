Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что размер повышения доплат будет более значительным, чем в предыдущие годы. Об этом сказано в утвержденном проекте бюджета ФСС на следующие три года.
С 1 февраля 2022 года для пожилых граждан повысится стоимость набора социальных услуг (НСУ). Пенсионеры могут получать такую льготу в натуральном виде (лекарства, путевки на лечение, проезд в транспорте) или в виде доплаты к пенсии.
Сейчас размер доплаты составляет около 1200 рублей, но уже в следующем году сумму увеличат на 5,8 %. Известно, что в предыдущие годы увеличение было на 4 %. В 2023 и 2024 годах доплату проиндексируют также всего на 4 %. Как заявили в кабмине, увеличение выплат затронет около 15 миллионов граждан, пишет fedpress.ru.
Чтобы получать набор как доплату, пенсионеру следует подать заявление в ПФР. Если заявление было подано до октября, то деньги он станет получать со следующего года. А если подать заявление сейчас, то доплата будет начисляться с 2023 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали старт серьезного кризиса в экономике РФ в 2022 году — при этом ощутимее всего...Подробнее
Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...Подробнее
Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...Подробнее
В декабре многие пожилые граждане смогут получить денежные выплаты, которые они получат вместе с пенсией. Эти выплаты...Подробнее
Страны Евросоюза согласовали введение санкций против «ЧВК Вагнера», но никак не реагируют на многочисленные реальные...Подробнее
У границы России живет страна, где, как заявляется, коронавируса нет. Государственная пропаганда объявила о том, что...Подробнее
По последним данным оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге зафиксировано 1989 случаев заражения. Таким...Подробнее
Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты в размере 10 тысяч рублей для некоторой категории граждан....Подробнее
Комментировать