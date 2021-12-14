Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что размер повышения доплат будет более значительным, чем в предыдущие годы. Об этом сказано в утвержденном проекте бюджета ФСС на следующие три года.

С 1 февраля 2022 года для пожилых граждан повысится стоимость набора социальных услуг (НСУ). Пенсионеры могут получать такую льготу в натуральном виде (лекарства, путевки на лечение, проезд в транспорте) или в виде доплаты к пенсии.

Сейчас размер доплаты составляет около 1200 рублей, но уже в следующем году сумму увеличат на 5,8 %. Известно, что в предыдущие годы увеличение было на 4 %. В 2023 и 2024 годах доплату проиндексируют также всего на 4 %. Как заявили в кабмине, увеличение выплат затронет около 15 миллионов граждан, пишет fedpress.ru .

Чтобы получать набор как доплату, пенсионеру следует подать заявление в ПФР. Если заявление было подано до октября, то деньги он станет получать со следующего года. А если подать заявление сейчас, то доплата будет начисляться с 2023 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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