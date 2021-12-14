Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

Сегодня, 17:04

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Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта выплата, рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.

Она сообщила, что в бюджет Пенсионного фонда России уже заложили на следующий год выплату в размере 10 тыс. рублей для определенной категории пожилых граждан.

Стоит отметить, что все пенсионеры ощутят в той или иной мере повышение выплат, ведь на 2022 год, подчеркнула эксперт, запланирована индексация и страховых, и социальных пенсий. Но также будет и выплата в размере 10 тыс. рублей, хотя и для ограниченной категории пожилых граждан.

Получат эту выплату инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Насчитают им доплату к пенсии в апреле.

«Такие средства получат пенсионеры ко Дню Победы. Соответственно, выплата придет инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Деньги поступят вместе с пенсией в апреле. Размер поступления составит 10 тысяч рублей», – рассказала Сивакова.

Будут выплачивать помощь и тем, кто осуществляет уход за нетрудоспособными гражданами. Эта доплата составляет 1,2 тыс. рублей в месяц и она пока не индексируется. Заложены доплаты также для шахтеров и летчиков. Повысят выплаты и тем, кто работал на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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