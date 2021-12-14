В ПФР рассказали гражданам в России , сколько получают пенсионеры в Москве

Сегодня, 14:34

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В ПФР рассказали гражданам в России , сколько получают пенсионеры в Москве
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

О размере пенсий в Москве рассказали в Пенсионном фонде России.

Так, по состоянию на 1 сентября 2021 года 27,9% столичных пенсионеров получали пенсию  в размере 20 501 руб.

У 18% пожилых жителей столицы пенсия находилась на дату анализа в диапазоне от 14,5 до 17,5 тыс. рублей. Примерно у 10% московских пенсионеров выплата по старости составляет от 13 до 14,5 тыс. рублей.

При этом всем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, и трудовых доходов у них нет, назначают федеральную или региональную социальную доплату, сообщают «Народные Новости».

Напомним, с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 5,9%. При этом некоторые аналитики говорят о том, что в декабре пенсионерам могут назначить дополнительную разовую выплату, как уже было в сентябре текущего года. Эта выплата позволит поддержать реальные доходы пожилых граждан, которые существенно снизились из-за инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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