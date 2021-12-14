В ПФР рассказали гражданам в России , сколько получают пенсионеры в Москве

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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О размере пенсий в Москве рассказали в Пенсионном фонде России.
Так, по состоянию на 1 сентября 2021 года 27,9% столичных пенсионеров получали пенсию в размере 20 501 руб.
У 18% пожилых жителей столицы пенсия находилась на дату анализа в диапазоне от 14,5 до 17,5 тыс. рублей. Примерно у 10% московских пенсионеров выплата по старости составляет от 13 до 14,5 тыс. рублей.
При этом всем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, и трудовых доходов у них нет, назначают федеральную или региональную социальную доплату, сообщают «Народные Новости».
Напомним, с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 5,9%. При этом некоторые аналитики говорят о том, что в декабре пенсионерам могут назначить дополнительную разовую выплату, как уже было в сентябре текущего года. Эта выплата позволит поддержать реальные доходы пожилых граждан, которые существенно снизились из-за инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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