Всех граждан в России , кто ездит на транспорте, ждет неприятный сюрприз с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года вступят в силу изменения в сфере общественного транспорта — ожидается, что практически во всех регионах РФ увеличится стоимость проезда. По комментарию специалистов, увеличение стоимости проезда в таком типе транспорта может достигнуть 10%, передает «Primpress.ru».

Региональные системы управления общественным транспортом в Москве и Санкт-Петербурге уже анонсировали повышение тарифов на пользование транспортом с 1 января 2022 года. Известно, что при оплате проезда в московском метро картой «Тройка», стоимость поездки будет составлять уже на 42, а 46 рублей. Ожидается, что и в остальных регионах РФ произойдет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, о чем будет объявлено уже на следующей неделе.

Указывается, что причина повышения стоимости проезда состоит из нескольких факторов: подорожания топлива, электроэнергии, повышенных расходов на содержание транспорта и прочие. Учитывая тенденцию значительного подорожания топлива, власти планируют увеличить финансирование метро и других типов общественного транспорта, в том числе, и за счет повышения стоимости проезда. При этом эксперты отмечают, что если оплачивать проезд с помощью функции Face Pay, то стоимость поездки должна остаться неизменной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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