В Госдуме депутат Нилов сообщил, что индексация пенсий ниже инфляции в РФ

Госдума РФ предоставила данные о том, что реальные показатели индексации пенсий являются существенно ниже, чем уровень инфляции в стране. По заявлению депутата Ярослава Нилова, недополучение пенсионерами положенных выплат свидетельствует о неэффективности программы по укреплению финансового благополучия возрастного населения РФ. Об этом пишет «Lenta.ru».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал существенный недостаток в программе индексации пенсий. Политик подчеркнул, что реальное выражение инфляции в текущем году значительно превысило процент индексации пенсий — это говорит о том, что бюджет на увеличение пенсий был заложен неправильно.

«Коэффициент индексации на 2022 год заложен в виде 5,9%, но реальный уровень инфляции будет значительно выше — как это происходило и в этом году. Это совершенно недопустимо: пенсионеры не должны страдать от того, что распределение бюджета было осуществлено с ошибками», - прокомментировал Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что данный вопрос неоднократно поднимался его командой в Госдуме РФ, однако пересмотр бюджета с учетом реальных показателей инфляции так и не был проведен.

«Безусловно, мы не будем опускать руки, и продолжим нашу программу в 2022 году — мы должны добиться, чтобы пенсионеры получали такую пенсию, которая бы полностью перекрывала реальные выражения инфляции», - сообщил политик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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