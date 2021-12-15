Граждан России предупредили об угрозе конфискации вкладов

Все деньги у людей будут конфискованы глобалистами, уверен российский философ Андрей Фурсов.

Прогнозируя дальнейшие изменения на мировом финансовом рынке, он заявил, что глобалисты намерены ввести во всех странах цифровые средства расчета, передает ИА DEITA.RU .

Для мировой финансовой элиты это станет следующим шагом по установлению господства на всей планете. Транснациональные «хозяева денег», прогнозирует Фурсов, в одночасье объявят о замене привычных денежных средств на их электронный эквивалент.

В итоге люди лишатся своих накоплений и будут фактически без средств к существованию. Людям предложат менять свои деньги на новые, но при этом придется проходить специальную процедуру подтверждения законности их происхождения. Поэтому те, кто официально не трудоустроен, не сможет подтвердить законность происхождения денег и лишится своих финансов.

Банкиры же смогут «нарисовать» себе любые накопления, провернуть самую грандиозную за всю историю человечества финансовую аферу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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