Сбербанк: россиян обрадовали новой возможностью забрать свои деньги со вклада

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Для клиентов Сбербанка ввели возможность снять деньги со вклада не дожидаясь окончания его срока.
Это смогут сделать те, кто откроет новый вклад «Промо Управляй», рассказывает PRIMPRESS.
Возможность в любой момент получить доступ к деньгам важно для многих россиян, поэтому этот вклад, уверены эксперты «Сбербанка» будет пользоваться успехом у клиентов банка и подтолкнет тех, у кого еще нет вкладов, тоже перейти от хранения наличных дома к более безопасному и выгодному способу сбережения своих накоплений.
Вклад «Промо Управляй» можно открыть до конца января 2022 года. По этому вкладу клиентам будут начислять до 5,38% годовых, но в любой момент клиент сможет частично снять деньги, оставив лишь определенный неснижаемый остаток. Важно также отметить, что неснижаемый остаток клиент устанавливает для себя сам.
В большинстве случаев, даже если банк предоставляет возможность досрочно закрыть вклад, то проценты по вкладу сгорают.
В Сбербанке сообщили, что по данному вкладу проценты можно снимать ежемесячно, либо они будут присоединяться к общей сумме вклада, что позволит в следующем месяце получить еще большую прибыль.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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