Сбербанк: россиян обрадовали новой возможностью забрать свои деньги со вклада

Для клиентов Сбербанка ввели возможность снять деньги со вклада не дожидаясь окончания его срока.

Это смогут сделать те, кто откроет новый вклад «Промо Управляй», рассказывает PRIMPRESS .

Возможность в любой момент получить доступ к деньгам важно для многих россиян, поэтому этот вклад, уверены эксперты «Сбербанка» будет пользоваться успехом у клиентов банка и подтолкнет тех, у кого еще нет вкладов, тоже перейти от хранения наличных дома к более безопасному и выгодному способу сбережения своих накоплений.

Вклад «Промо Управляй» можно открыть до конца января 2022 года. По этому вкладу клиентам будут начислять до 5,38% годовых, но в любой момент клиент сможет частично снять деньги, оставив лишь определенный неснижаемый остаток. Важно также отметить, что неснижаемый остаток клиент устанавливает для себя сам.

В большинстве случаев, даже если банк предоставляет возможность досрочно закрыть вклад, то проценты по вкладу сгорают.

В Сбербанке сообщили, что по данному вкладу проценты можно снимать ежемесячно, либо они будут присоединяться к общей сумме вклада, что позволит в следующем месяце получить еще большую прибыль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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