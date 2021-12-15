Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Вчера, 23:14

0

Image 16+
Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Анастасия Киреева, эксперт по пенсиям, напомнила россиянам, о том, что в 2022 году произойдут изменения в выходе на пенсию по возрасту.

«В новом, 2022 году, выход на заслуженный отдых по возрасту для россиян претерпит изменения», — сообщила Киреева.

По ее словам, вступает в силу очередной этап в реализации новой пенсионной реформы, которая ныне действует в Российской Федерации.

В соответствии с новой реформой в первой половине 2022 года пенсию смогут оформить мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (61,5 лет) и женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года (56,5 лет).

Для того, чтобы получать страховую пенсию по старости с 2022 года россиянину необходимо иметь не менее 13 лет страхового стажа. Справка: в текущем году достаточно было 12 лет страхового стажа.

Кроме того, необходимо накопить 23,4 пенсионных балла, по сравнению с 21 баллом, которые требуются в нынешнем году.

Данные нововведения не затронут пенсии по инвалидности. К 2028 году женщины смогут оформить пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Вчера, 23:14

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

Вчера, 21:49

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Вчера, 20:49

Экономист Зубец предрек России в 2022 году серьезный кризис

Вчера, 19:29

Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

Вчера, 19:24

Сбербанк предупредил всех граждан РФ с рублевыми вкладами об изменениях в 2022 году

Вчера, 16:29

В России предложили ежемесячно выплачивать пенсионерам в размере 25 тыс. рублей

Вчера, 15:59

Россияне получат по 5700 рублей на карту до 18 декабря

Вчера, 15:39

Россияне получат по 16 тис. рублей от государства 14 декабря 2021 года

Вчера, 13:49

Некоторые семьи в России получат 13 890 рублей с 1 января 2022 года

Вчера, 12:29

ФНС: в 2022 году граждан в РФ обяжут уплачивать налог на доходы по вкладам

Вчера, 11:39

Деньги следует забрать в Сбербанке: кому в пятницу поступит выплата от ПФР

Вчера, 10:24

Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

Вчера, 10:19

Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Вчера, 09:24

Пенсионерам России напомнили о выплате 15 600 рублей, которую выдают до 31 декабря

Вчера, 09:19

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

15-12-2021, 16:19

Некоторые граждане России получат по 6 тысяч рублей на карты 15 декабря

15-12-2021, 14:04

12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

15-12-2021, 10:54

Сбербанк изменил правила выдачи ипотечного кредита гражданам в РФ

15-12-2021, 10:49

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

14-12-2021, 23:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

14-12-2021, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

14-12-2021, 23:54

0

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

14-12-2021, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

15-12-2021, 16:19

0

Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...

Подробнее
Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Вчера, 20:49

0

Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...

Подробнее
Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Вчера, 09:24

0

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

14-12-2021, 11:44

0

Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров...

Подробнее
12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

15-12-2021, 10:54

0

В декабре многие пожилые граждане смогут получить денежные выплаты, которые они получат вместе с пенсией. Эти выплаты...

Подробнее
В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

0

В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение. Как сообщил...

Подробнее
Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

0

Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки. Он был...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах