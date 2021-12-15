Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Анастасия Киреева, эксперт по пенсиям, напомнила россиянам, о том, что в 2022 году произойдут изменения в выходе на пенсию по возрасту.

«В новом, 2022 году, выход на заслуженный отдых по возрасту для россиян претерпит изменения», — сообщила Киреева.

По ее словам, вступает в силу очередной этап в реализации новой пенсионной реформы, которая ныне действует в Российской Федерации.

В соответствии с новой реформой в первой половине 2022 года пенсию смогут оформить мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (61,5 лет) и женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года (56,5 лет).

Для того, чтобы получать страховую пенсию по старости с 2022 года россиянину необходимо иметь не менее 13 лет страхового стажа. Справка: в текущем году достаточно было 12 лет страхового стажа.

Кроме того, необходимо накопить 23,4 пенсионных балла, по сравнению с 21 баллом, которые требуются в нынешнем году.

Данные нововведения не затронут пенсии по инвалидности. К 2028 году женщины смогут оформить пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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