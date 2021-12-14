Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

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Финансовые аналитики спрогнозировали старт серьезного кризиса в экономике РФ в 2022 году — при этом ощутимее всего кризис отразится на россиянах, имеющих внушительные банковские вклады. Эксперты подчеркнули, что с целью предотвратить «обнуление» средств банки начнут поднимать ключевую ставку по вкладам — и именно это станет первым сигналом о начале кризиса. Об этом пишет «Deita.ru».
Вероятный прогноз касательно экономической ситуации в РФ на 2022 год предоставили аналитики — ожидается, что тенденция на ужесточение денежно-кредитной политики значительно усилится. В первую очередь на это повлияет сильно растущая инфляция и последствия пандемии коронавируса — из-за этого банкам придется поднимать ключевую ставку. По комментарию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, минимальная отметка инфляции составит 7.9%, а министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал, что этот показатель перейдет отметку в 8%.
«Вынужденный рост ключевой ставки негативно отразится на вкладах россиян — ведь все деньги, которые хранятся на сбережении, не будут работать. Поэтому они обесценятся в силу инфляции — причем чем выше будет инфляция, тем быстрее произойдет обнуление средств на вкладах», - прокомментировал финансовый эксперт Юрий Юденков.
Аналитик подчеркнул, что для сохранности своих средств необходимо разбить большие вклады на несколько маленьких и по возможности перевести их в разные финансовые организации. Еще одним методом спасти средства от «обнуления» Юденков назвал вложение средств в недвижимость — однако не исключено, что высокая инфляция негативно отразится и на сфере недвижимости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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