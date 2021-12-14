Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Сегодня, 20:49

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Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по 20 декабря. Указывается, что начисление в размере 1000 рублей будет предоставлено для неработающих пенсионеров, передает «Primpress.ru».

По разъяснению специалистов департамента по социальной политике, выплата 1000 рублей для неработающих пенсионеров является запланированной мерой материальной поддержки наименее защищенных категорий населения. При этом оформить данную выплату можно в заявительном порядке — однако части пенсионеров она может быть начислена местными органами соцзащиты автоматически. 

Эксперты отмечают, что хотя размер выплат является скромным, однако даже такая мера поддержки является ощутимой для российских пенсионеров — особенно с учетом, что в перспективе она может стать регулярной. Известно, что выплаты поступят на личные счета пенсионеров с 17 по 20 декабря. При этом обязательным условием является учет гражданина в органах региональной соцзащиты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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