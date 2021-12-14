Экономист Зубец предрек России в 2022 году серьезный кризис

Экономист Алексей Зубец дал неутешительный прогноз относительно финансового состояния России в следующем году. Он считает, что вводить выплаты пенсионерам на постоянной основе не стоит, так как во второй половине следующего года Россию ждет экономический кризис.

Доктор экономических наук сказал, что с учетом нехватки средств в бюджете выплаты пенсионерам, о которых говорят в Госдуме, следует сделать плавающими. Эксперт согласился с тем, что государство может ослабить последствия кризиса за счет начисления пенсионных выплат. Но если проводить подобные действия на постоянной основе, то можно истощить бюджет. Словом, постоянные выплаты пенсионерам федеральный бюджет не осилит. Эксперт также заявил, что расчеты, которые он и его коллеги проводят в Финансовом университете, указывают на, что с финансами в 2022 году будет хуже, чем в нынешнем, пишет osnmedia.ru .

Напомним, что депутаты Госдумы предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров. Причем деньги должны поступить работающим и неработающим получателям страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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