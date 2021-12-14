Экономист Зубец предрек России в 2022 году серьезный кризис

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Экономист Алексей Зубец дал неутешительный прогноз относительно финансового состояния России в следующем году. Он считает, что вводить выплаты пенсионерам на постоянной основе не стоит, так как во второй половине следующего года Россию ждет экономический кризис.
Доктор экономических наук сказал, что с учетом нехватки средств в бюджете выплаты пенсионерам, о которых говорят в Госдуме, следует сделать плавающими. Эксперт согласился с тем, что государство может ослабить последствия кризиса за счет начисления пенсионных выплат. Но если проводить подобные действия на постоянной основе, то можно истощить бюджет. Словом, постоянные выплаты пенсионерам федеральный бюджет не осилит. Эксперт также заявил, что расчеты, которые он и его коллеги проводят в Финансовом университете, указывают на, что с финансами в 2022 году будет хуже, чем в нынешнем, пишет osnmedia.ru.
Напомним, что депутаты Госдумы предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров. Причем деньги должны поступить работающим и неработающим получателям страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...Подробнее
Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...Подробнее
Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...Подробнее
Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров...Подробнее
В декабре многие пожилые граждане смогут получить денежные выплаты, которые они получат вместе с пенсией. Эти выплаты...Подробнее
В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение. Как сообщил...Подробнее
Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки. Он был...Подробнее
Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране...Подробнее
Комментировать