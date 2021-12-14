Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Сегодня, в четверг, 16 декабря 2021 года, пенсионерам Российской Федерации объяснили, какова вероятность того, что пожилые граждане страны смогут получить от государства новогоднюю 13-ю пенсию, сообщает онлайн-издание «Московский Комсомолец».
Многие российские и международные эксперты высказали своё мнение о том, что нынешнее принятие закона о новых выплатах пенсионерам следует понимать своевременным, экономически целесообразным, политически реальным и правильным шагом. Однако есть и такие голоса, которые называют эту помощь пенсионерам безответственным мероприятием.
Лидер партии СРЗП Сергей Миронов считает, что необходимость выплат этих денег можно объяснить только всплеском микрокредитов по всей территории Российской Федерации. Получив деньги, люди, необдуманно набравшие кредиты, смогут закрыть свои долги. По мнению Миронова, у государства есть на это достаточно средств. Выплаты пенсионеры смогут потратить на лекарства, подарки и новогодний стол. Однако более целесообразным будет увеличение пенсий на постоянной основе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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