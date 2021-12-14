Сбербанк предупредил всех граждан РФ с рублевыми вкладами об изменениях в 2022 году

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Аналитики банка прогнозируют укрепление рубля к доллару. Об этом заявляет старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, передает PRIMPRESS. Он предполагает, что рубль будет расти к доллару и евро, заметно отыграв свои позиции. Аналитик отметил, что в следующем году все геополитические риски для отечественной национальной валюты должны быть преодолены, поэтому нет оснований ожидать резкого снижения курса.
Рапохин прогнозирует, что к концу 2022 года доллар будет стоить 67 рублей, а евро – не более 71,7 рубля. Укреплению рубля будут способствовать цены на газ, а также инвестиции из средств Фонда национального благосостояния.
В следующем году, отметил Рапохин, продолжит расти ключевая ставка ЦБ и на пике она может подняться до 9%.
По мнению эксперта Sberbank CIB Юрия Попова, учитывая то, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла на позитивной ноте, это является сигналом снижения внешнеполитических рисков для России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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