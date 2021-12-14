В России предложили ежемесячно выплачивать пенсионерам в размере 25 тыс. рублей

В России должна появиться предновогодняя выплата для пожилых граждан, о чем говорится в законопроекте, который предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. Инициаторами нового проекта закона выступила партия ЛДПР. В КПРФ инициативу поддержали, но подчеркнули, что нужно в целом поднимать уровень пенсионных выплат. Парламентарии считают, что минимальный доход пожилых граждан должен составлять около 40 тысяч рублей, но пока необходимо ежемесячно выплачивать пенсионерам хотя бы по 25 тысяч рублей. По мнению депутата Сергея Обухова, пенсии России должны соотноситься с европейскими показателями между заработной платой и выплатой по старости, пишет primpress.ru .

Депутаты сошлись во мнении о том, что из-за высокой инфляции пожилых граждан нужно перед праздниками поддержать. Новогодние выплаты предложили сделать на постоянной основе. В свою очередь глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что размер пенсий в России очень небольшой. Помимо прочего, пенсии работающим пожилым гражданам не индексируются, поэтому новогодние выплаты будут кстати, сказал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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