В России предложили ежемесячно выплачивать пенсионерам в размере 25 тыс. рублей

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
В России должна появиться предновогодняя выплата для пожилых граждан, о чем говорится в законопроекте, который предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. Инициаторами нового проекта закона выступила партия ЛДПР. В КПРФ инициативу поддержали, но подчеркнули, что нужно в целом поднимать уровень пенсионных выплат. Парламентарии считают, что минимальный доход пожилых граждан должен составлять около 40 тысяч рублей, но пока необходимо ежемесячно выплачивать пенсионерам хотя бы по 25 тысяч рублей. По мнению депутата Сергея Обухова, пенсии России должны соотноситься с европейскими показателями между заработной платой и выплатой по старости, пишет primpress.ru.
Депутаты сошлись во мнении о том, что из-за высокой инфляции пожилых граждан нужно перед праздниками поддержать. Новогодние выплаты предложили сделать на постоянной основе. В свою очередь глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что размер пенсий в России очень небольшой. Помимо прочего, пенсии работающим пожилым гражданам не индексируются, поэтому новогодние выплаты будут кстати, сказал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...Подробнее
Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...Подробнее
Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...Подробнее
Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров...Подробнее
Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране...Подробнее
В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение. Как сообщил...Подробнее
Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки. Он был...Подробнее
Комментировать