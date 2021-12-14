Россияне получат по 5700 рублей на карту до 18 декабря

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Денежные выплаты от государства поступят от государства некоторым россиянам в ближайшие дни. В среднем речь идет о сумме 5 651 рубль.
По информации издания PRIMPRESS, речь идет о выплатах гражданам на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В министерствах соцзащиты регионов сообщили, что многим семьям деньги уже пришли в первых числах декабря. Тем не менее некоторым выплаты так и не поступили. Издание объясняет, что это связано с тем, что средства из федерального центра не пришли в регионы своевременно и в полном объеме. Однако до 18 декабря будут перечислены деньги всем получателям.
Касательно размера выплаты, в среднем он по стране исчисляется суммой в 5 тысяч 651 рубль. В целом же базовый размер данной выплаты - 1/2 от установленного в конкретном регионе детского прожиточного минимума.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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