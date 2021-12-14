Россияне получат по 16 тис. рублей от государства 14 декабря 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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В России уже идет выплата пособий и пенсий тем гражданам, которые получают их по линии ПФР во вторую волну.
Получать выплаты по линии ПФР россияне будут до 19 декабря. Как раз в этот период должны получить все выплаты те, кому их начисляют на банковские карты. Сейчас для этого используются только карты национальной платежной системы «Мир».
С 13 по 19 декабря 2021 года россиянам будут приходить выплаты, о чем сообщили сотрудники ПФР, отметив, что будут начисляться и пенсии, и социальные выплаты второй декабрьской волны.
Так, в Пензенской области пенсии и пособия будут начислены до 19 декабря, а в Ивановской области их начисляют с 14 декабря. 13 декабря выплаты получили жители Владимирской области. Размер выплат отличается, поскольку многие выплаты начисляются индивидуально. Но средний размер пенсий по стране определяется ежегодно, как и средний размер пенсий в регионе. Например в Новосибирской области средняя пенсия составляет около 16 тыс. рублей.
Стоит отметить, что к концу декабря пенсии получат также некоторые пенсионеры. Им будет начислена пенсия уже за январь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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