Некоторые семьи в России получат 13 890 рублей с 1 января 2022 года

Некоторая категория российских семей получит денежную выплату уже с 1 января 2022 года. В ПФР напомнили, что с началом нового года будет произведена переиндексация пособий на детей от 0 до 15 лет, и уже в январе граждане могут получить повышенные выплаты. Об этом пишет «Ngs55».

Из-за повышения МРОТ и индексации, в начале 2022 года будет произведен перерасчет некоторых начислений, в том числе и для семей с детьми. Изменения коснутся и выплат по беременности и родам, пособие на детей от 1.5 до 3 лет и выплаты для детей 3-7 лет. Указывается, что размер пособия для беременных будет рассчитан по среднему заработку женщины за 2 календарных года. В случае, если женщина не работала или зарабатывала меньше МРОТ, размер выплат для нее составит 13 890 рублей.

Эксперты отметили, что индексация коснется и выплат при рождении ребенка, но это пособие будет пересчитано с 1 февраля 2022 года. В этот же период будет увеличена и выплата для безработных семей, которые воспитывают новорожденного. Пособие на детей от 3 до 7 лет будет пересчитано в начале 2022 года — ожидается, что оно увеличится на 7%. Также в ПФР отметили, что в 2022 году изменится материнский капитал, о чем уже был принят законопроект, однако конечную сумму этой выплаты можно узнать только после итогов 2021 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700