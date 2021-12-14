ФНС: в 2022 году граждан в РФ обяжут уплачивать налог на доходы по вкладам

В России уже с 1 января 2021 года россияне будут платить налог на доходы по вкладам. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

В ведомстве объяснили, что со следующего года на доход по вкладам будет действовать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог будет составлять 13%.

Для многих будет хорошей новостью то, что не будет действовать налог на доходы по вкладам менее 1 млн рублей. Но если у физического лица несколько вкладов, и общая сумма по вкладам выше 1 млн рублей, то придется уплатить налог. Это касается и ситуаций, когда вклады открыты в разных банках.

«НДФЛ будет облагаться совокупным процентным доходом по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года», - сообщили в налоговой службе.

То есть, если за год доход по вкладу составит 5% от суммы вклада, то как раз на полученный доход придется уплатить налог в 13% за вычетом ключевой ставки Банка России. На 1 января 2021 года она составляет 4,25%. Например, при вкладе в 1,5 млн рублей размер налога составит около 3,4 тыс. рублей. Уплатить этот налог за 2021 год необходимо будет до декабря 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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