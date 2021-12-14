Деньги следует забрать в Сбербанке: кому в пятницу поступит выплата от ПФР

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Части российских пенсионеров уже с пятницы, 17 декабря, начнет поступать на карты новая выплата по линии Пенсионного фонда России. Однако деньги можно будет забрать исключительно в отделении Сбербанка или другого кредитного учреждения, к которому прикреплен человек на заслуженном отдыхе.
По информации PRIMPRESS, средства с пятницы начнут приходить тем, у кого имеется право на получение российской пенсии на территории соседней с нашей страной Абхазией. Впрочем, точные даты выплат будут зависеть от года рождения пожилого человека. Появившиеся на свет до 1940-ого получат деньги первыми. После 20 декабря на средства могут рассчитывать рожденные с 1941 по 1947 год, а 22-23 числа этого месяца - родившиеся с 1948 по 1950 год.
Далее график выплат выглядит следующим образом:
Российские пенсионеры в Абхазии не смогут снять пенсии с карты. Для получения средств им придется лично посетить отделение Сбербанка или другого кредитного учреждения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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