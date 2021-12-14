Деньги следует забрать в Сбербанке: кому в пятницу поступит выплата от ПФР

Сегодня, 10:24

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Деньги следует забрать в Сбербанке: кому в пятницу поступит выплата от ПФР
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Части российских пенсионеров уже с пятницы, 17 декабря, начнет поступать на карты новая выплата по линии Пенсионного фонда России. Однако деньги можно будет забрать исключительно в отделении Сбербанка или другого кредитного учреждения, к которому прикреплен человек на заслуженном отдыхе.

По информации PRIMPRESS, средства с пятницы начнут приходить тем, у кого имеется право на получение российской пенсии на территории соседней с нашей страной Абхазией. Впрочем, точные даты выплат будут зависеть от года рождения пожилого человека. Появившиеся на свет до 1940-ого получат деньги первыми. После 20 декабря на средства могут рассчитывать рожденные с 1941 по 1947 год, а 22-23 числа этого месяца - родившиеся с 1948 по 1950 год.

Далее график выплат выглядит следующим образом:

  • с 24 по 27 декабря - выплаты рожденным с 1951 по 1953 годы;
  • 28 и 29 декабря - выплаты рожденным с 1954 по 1956 годы;
  • 30 и 31 декабря - выплаты родившимся в 1957 году и позже.

Российские пенсионеры в Абхазии не смогут снять пенсии с карты. Для получения средств им придется лично посетить отделение Сбербанка или другого кредитного учреждения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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