Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты в размере 10 тысяч рублей для некоторой категории граждан. Указывается, что такая денежная поддержка будет оформлена для наименее защищенных слоев общества, и в перспективе может проходить на регулярной основе. Об этом информирует «BFM- Новосибирск».

В ходе Международного инвестиционного форума «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин сообщил о продолжении программы денежной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Глава страны отметил, что в 2021 году бюджет РФ оказался профицитным на 2 триллиона рублей, которые могут пойти на улучшение благосостояния россиян. По мнению экспертов, Владимир Путин предоставит еще одни выплаты в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров, многодетных семей и малоимущих граждан — также не исключается, что в преддверии Нового года семьи с детьми до 7 лет получат «новогодние» выплаты.

«Мы намерены предпринять выверенные и эффективные меры по поддержке экономики, и наиболее пострадавших ее отраслей, но в первую очередь граждан, которые относятся к наименее защищенным слоям общества», - заявил президент Владимир Путин на ноябрьском форуме «Россия зовет!».

По некоторым данным, дополнения к анонсированным выплатам поступят от аппарата президента РФ уже 23 декабря текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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