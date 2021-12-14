Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

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Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий.
Она рекомендовала гражданам обязательно проверять свой личный кабинет до того как будет назначена пенсия, передает PRIMPRESS. Это необходимо для того, чтобы уйти от ситуации, когда Пенсионный фонд не учитывает те или иные периоды работы человека, которые не удается подтвердить с помощью работодателя.
Например, работодатель не указывал в течение некоторого периода в отчетах данные о внесении за работника взносов в ПФР. В итоге такой период выпадает, а внести вносы за счет работника уже невозможно.
«В последнее время, к сожалению, подобных фактов становится все больше», – подчеркнула юрист.
Поэтому она рекомендовала чаще посещать личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, и следить за своими трудовыми периодами. Особенно тщательно всю информацию важно проверять перед назначением пенсии, чтобы, если возникли какие-либо ошибки, успеть их исправить.
Но также могут не включить в пенсию и так называемые нестраховые периоды. Это касается чаще тех, кто выходит на пенсию досрочно. Им могут не посчитать службу в армии, период ухода за ребенком или пожилыми и инвалидами. Также им не учтут период, когда они получали пособие по безработице.
Сивакова напомнила, что досрочно в России на пенсию сейчас могут уйти женщины, если у них есть 37 лет трудового стажа, и мужчины, накопившие 42 года трудового стажа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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