Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий.

Она рекомендовала гражданам обязательно проверять свой личный кабинет до того как будет назначена пенсия, передает PRIMPRESS. Это необходимо для того, чтобы уйти от ситуации, когда Пенсионный фонд не учитывает те или иные периоды работы человека, которые не удается подтвердить с помощью работодателя.

Например, работодатель не указывал в течение некоторого периода в отчетах данные о внесении за работника взносов в ПФР. В итоге такой период выпадает, а внести вносы за счет работника уже невозможно.

«В последнее время, к сожалению, подобных фактов становится все больше», – подчеркнула юрист.

Поэтому она рекомендовала чаще посещать личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, и следить за своими трудовыми периодами. Особенно тщательно всю информацию важно проверять перед назначением пенсии, чтобы, если возникли какие-либо ошибки, успеть их исправить.

Но также могут не включить в пенсию и так называемые нестраховые периоды. Это касается чаще тех, кто выходит на пенсию досрочно. Им могут не посчитать службу в армии, период ухода за ребенком или пожилыми и инвалидами. Также им не учтут период, когда они получали пособие по безработице.

Сивакова напомнила, что досрочно в России на пенсию сейчас могут уйти женщины, если у них есть 37 лет трудового стажа, и мужчины, накопившие 42 года трудового стажа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Сегодня, 09:24

Пенсионерам России напомнили о выплате 15 600 рублей, которую выдают до 31 декабря

Сегодня, 09:19

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Вчера, 16:19

Некоторые граждане России получат по 6 тысяч рублей на карты 15 декабря

Вчера, 14:04

12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

Вчера, 10:54

Сбербанк изменил правила выдачи ипотечного кредита гражданам в РФ

Вчера, 10:49

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

14-12-2021, 23:54

В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

14-12-2021, 22:14

5000 тис. зачислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет изменение с 16 декабря

14-12-2021, 16:34

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

14-12-2021, 15:34

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога

14-12-2021, 13:51

Граждан РФ , получающих пенсию на карту, предупредили о риске долговой ямы

14-12-2021, 09:24

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

13-12-2021, 16:54

В ЕР связали низкие пенсии в РФ со страхом вернуться в 90-е

13-12-2021, 15:39

Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий

13-12-2021, 14:44

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

13-12-2021, 10:49

Рекордная индексация. Объявлены точные даты повышения пенсий в РФ

12-12-2021, 16:09

Хазин рекомендует гражданам России срочно закрыть свои банковские ячейки с драгоценностями

12-12-2021, 11:54

Аналитик Бодрова рассказала о последствии индексации пенсий

10-12-2021, 18:39

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

10-12-2021, 12:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

14-12-2021, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году

13-12-2021, 16:54

0

Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...

Подробнее
По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

14-12-2021, 23:54

0

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...

Подробнее
ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

ПФР перечислит на карты некоторых граждан в России по 14 тыс. рублей 13 декабря 2021 года

13-12-2021, 10:49

0

С 13 декабря на карты россиян начнут приходить денежные выплаты от Пенсионного фонда. В ПРФ объяснили, кто и на каких...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

14-12-2021, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Вчера, 16:19

0

Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

13-12-2021, 12:29

0

Болгарское издание «Факти» под завесу этого года собрало прогнозы и пророчества известных астрологов и прорицателей на...

Подробнее
В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

13-12-2021, 13:19

0

С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ,...

Подробнее
В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

14-12-2021, 22:14

0

Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране...

Подробнее
Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий

Минтруд России готовит предложения по индексации пенсий

13-12-2021, 14:44

0

Минтруд РФ разрабатывает ряд предложений по индексации пенсий в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что предложение...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах