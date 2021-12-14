Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий.

Она рекомендовала гражданам обязательно проверять свой личный кабинет до того как будет назначена пенсия, передает PRIMPRESS . Это необходимо для того, чтобы уйти от ситуации, когда Пенсионный фонд не учитывает те или иные периоды работы человека, которые не удается подтвердить с помощью работодателя.

Например, работодатель не указывал в течение некоторого периода в отчетах данные о внесении за работника взносов в ПФР. В итоге такой период выпадает, а внести вносы за счет работника уже невозможно.

«В последнее время, к сожалению, подобных фактов становится все больше», – подчеркнула юрист.

Поэтому она рекомендовала чаще посещать личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, и следить за своими трудовыми периодами. Особенно тщательно всю информацию важно проверять перед назначением пенсии, чтобы, если возникли какие-либо ошибки, успеть их исправить.

Но также могут не включить в пенсию и так называемые нестраховые периоды. Это касается чаще тех, кто выходит на пенсию досрочно. Им могут не посчитать службу в армии, период ухода за ребенком или пожилыми и инвалидами. Также им не учтут период, когда они получали пособие по безработице.

Сивакова напомнила, что досрочно в России на пенсию сейчас могут уйти женщины, если у них есть 37 лет трудового стажа, и мужчины, накопившие 42 года трудового стажа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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