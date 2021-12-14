Пенсионерам России напомнили о выплате 15 600 рублей, которую выдают до 31 декабря

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Еще до конца текущего года пенсионеры смогут получить денежную выплату от государства.
Юрист Ирина Сивакова сообщила, что данная выплата оформляется по заявлению и получить ее смогут не все пожилые граждане, передает PRIMPRESS.
Так, получить эту выплату смогут те пенсионеры, которые в течение трех последних лет проходили платное лечение или покупали за свой счет лекарства. Им государство компенсирует часть затрат, предоставив налоговый вычет.
Но важно, чтобы пенсионер был налогоплательщиком. Тем пенсионерам, которые не работают, можно попросить помочь в оформлении выплаты своих родных. Оформить налоговую выплату за лечение пожилого человека может либо его супруга или супруг, либо ребенок. Важно, чтобы родственник уплачивал НДФЛ за последнее время.
Если все условия выплаты соблюдены, пенсионер может обратиться в налоговые органы, где ему придется предоставить также документы на лечение или рецепт, который был выписан врачом.
Максимально за год таким налоговым вычетом можно вернуть до 15,6 тыс. рублей. Но при дорогостоящем лечении сумма может быть увеличена, для чего придется получить в медицинском учреждении справку для налоговой.
Важно помнить, что перенести остаток вычета на следующий год нельзя, поэтому пенсионерам лучше все же не затягивать и обратиться за выплатой в ФНС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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