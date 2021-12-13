Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом со ссылкой на информацию Минтруда сообщает издание PRIMPRESS и выносит данную информацию в заголовок.
Безусловно, при его прочтении у пенсионеров появляется надежда на то, что власти выплатят еще одну единовременную выплату, как уже было в нынешнем году. Но на самом деле в данном случае речь не идет ни о какой новой выплате. Наши коллеги имели в виду совершенно другое - повышение показателей прожиточных минимумов в регионах страны. Это приведет к тому, что пенсии пенсионеров будут доведены до обозначенной суммы за счет региональных доплат.
Так, через две недели прожиточный минимум для пенсионеров составит 10 277 рублей в месяц. По сути, это говорит о том, что менее указанной суммы пенсии российских пенсионеров не будут.
Федеральный показатель ПМ учитывается при расчетах региональных прожиточных минимумов. Если последний меньше федерального, человек все равно получит социальную доплату, чтобы в итоге сумма была не менее 10 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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