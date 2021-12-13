Некоторые граждане России получат по 6 тысяч рублей на карты 15 декабря

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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С 15 декабря начнут поступать денежные выплаты тем, кто признан пострадавшим в 2021 году от наводнений.
Размер таких пособий стартует от 6 тыс. рублей, передает PRIMPRESS. До 24 декабря все выплаты должны быть перечислены.
Стоит отметить, что эти выплаты распределяются в регионе, а финансируются они Министерством экономического развития России. В 2021 году на финансирование данной выплаты выделили свыше 353 млн рублей.
Выплаты пострадавшим из-за наводнений в Крыму получат физические и юридические лица. В регионе минувшее лето отличалось аномальными ливнями, которые спровоцировали сильные наводнения в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе.
Пострадавшими от наводнений в Крыму признали 542 объекта предпринимательства. Власти решили в первую очередь поддержать алый и средний бизнес. Они получат в качестве поддержки по 6 тыс. рублей на каждый пострадавший квадратный метр площади.
Полученные средства предприниматели смогут потратить на оплату аренды и на ремонт пострадавших помещений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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