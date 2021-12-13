12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

В декабре многие пожилые граждане смогут получить денежные выплаты, которые они получат вместе с пенсией.

Эти выплаты будут начисляться автоматически вместе с пенсией и дополнительно подавать заявление на их начисление не придется, передает PRIMPRESS . Но начислят доплату к пенсии не всем, а только тем, кто в ноябре достиг определенного возраста.

Речь идет о доплате пожилым гражданам, которым исполнилось в ноябре 80 лет.

Пенсионный фонд гарантированно увеличивает размер фиксированной выплаты вдвое тем, кто отпраздновал восьмидесятилетний юбилей.

Отмечается, что если на ноябрь для человека пришелся день рождения, когда ему пришлось разменять девятый десяток, то в декабре можно рассчитывать на получение прибавки. Такому гражданину ПФР увеличит размер фиксированной выплаты вдвое.

Фиксированная выплата к пенсии по умолчанию составляет 6 044 рубля, а тем, кому исполнилось 80 лет, будет выплачено 12 088 рублей. В декабре получат такую выплату те, кто праздновал день рождения в ноябре.

При этом по закону достигшим почетного возраста пенсионерам положена еще доплата и со дня рождения. То есть, прибавка придет и за ноябрьские дни оставшиеся до конца месяца после юбилея.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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