Сбербанк изменил правила выдачи ипотечного кредита гражданам в РФ

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Сбербанк решил изменить одно из условий предоставления ипотечных кредитов.
В пресс-службе крупнейшего банка страны рассказали, что это решение позволит увеличить количество предложений, которые будут доступны для тех, кто планирует обратиться за ипотечным кредитом, передает PRIMPRESS.
В Сбербанке решили поднять максимальную планку ипотечного кредита. И если ранее на ипотеку выдавалось не более 60 млн рублей, то теперь ипотечный кредит может быть до 100 млн рублей.
Как отмечают в Сбербанке, повышение кредитного лимита продиктовано в том числе изменениями цен на рынке недвижимости. Учитывая динамику на рынке недвижимости, было принято решение повысить кредитный лимит, что позволит заемщику выбирать из более широкого диапазона цен.
Также банк решил изменить максимальный возраст, который должен быть у заемщика на момент полного погашения им суммы кредита. Решено повысить его до 75 лет, хотя ранее он был на уровне 65 лет. То есть, на момент закрытия кредита клиенту банка должно быть 75 лет, что позволит большему числу граждан обратиться за ипотечными кредитами.
Изменились и ставки почти по всем ипотечным кредитам. Они выросли, поскольку повысилась и ключевая ставка Центробанка.
Отметим, в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов на сумму 2,6 трлн рублей и к концу года эта сума вырастет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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