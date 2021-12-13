По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей.

Такая выплата будет осуществлена после прохождения регистрации самозанятости. Данный статус позволит работающим россиянам перейти в законное правовое поле. Налоги, которые они должны будут платить гораздо ниже, чем у других.

Оформить самозанятость может любой человек, который имеет собственный, пусть и небольшой, но стабильный доход. К таким видам деятельности можно отнести репетиторство, сдача недвижимости в аренду, любые услуги, которые продаются в Instagram и соцсетях. Например продажа кондитерских изделий, hand made и другое.

Всем, кто пройдет такую регистрацию и выйдет из тени, государство выплатит по 10 тысяч рублей. Это сумма, которую человек получит в качестве налогового вычета, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

Размер налога при самозанятости невысокий. Таким людям придется платить четыре процента с дохода. В случае, если речь идет о юридическом лице, то налог составляет шесть процентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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