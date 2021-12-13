В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

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Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране будет осуществляться тестирование новой российской валюты. В оборот будет вводиться цифровой рубль. Данное сообщение было обнародовано председателем правления ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет онлайн-издание «Московский Комсомолец Кузбасса».
Как сообщила Эльвира Набиуллина, цифровой рубль будет введён на финансовый рынок Российской Федерации. Уже в январе 2022 года эта валюта начнет выполнять свои функции и участвовать во всех финансовых операциях. В настоящее время в ведомстве специалисты занимаются созданием прототипа новой валюты.
Предполагается, что цифровой рубль будет выпущен в виде цифрового кода. Электронные российские рубли можно будет хранить в виде кодов в электронных кошельках. Точно так же, как и в случае с бумажными купюрами, производить цифровые рубли будет Центробанк, банки же будут выполнять свои задачи — обеспечение сохранности вновь введённой валюты на счетах жителей России. Финансовые эксперты утверждают: эта цифровая валюта станет для российского населения весомым дополнением к уже существующим сейчас безналичному и наличному расчетам.
Цифровые рубли будут котироваться не только в Интернете, но и при офлайн-покупках. Эти деньги будут обеспечены определёнными преимуществами перед другими формами дензнаков: к примеру, более привлекательными условиями в Системе быстрых платежей.
Цетробанк уверен, что цифровые рубли вскоре взорвут рынок, так же как в свое время это сделала система безналичных платежей по картам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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