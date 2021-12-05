Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Сегодня, 10:29

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Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий.

Эксперты объяснили, у кого вырастут выплаты, и действительно ли будет ощутимым запланированное повышение, передает PRIMPRESS.

Известно, что власти решили в 2022 году провести рекордно высокую индексацию социальных  пенсий. Ранее эти выплаты индексировались более скромно, чем страховые пенсии по старости. Но в 2022 году как раз индексация социальных пенсий будет выше.

Известно, что с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 7,7%. Это уже заложено в бюджет Пенсионного фонда на 2022 год. После такой индексации средний размер социальной пенсии по старости будет составлять около 10 тыс. рублей.

Но вот на 2023 год индексация заложена лишь на уровне 2,5%,  а уже в 2024 году власти обещают повысить социальные пенсии на 9,9%.

Эксперты говорят о том, что индексация социальных пенсий на 2022 год заложена достаточно высокая. Так, к примеру, в 2021 году их индексировали только на 3,4%, а до этого и вовсе зачастую была ниже 3%.

Напомним, социальные пенсии государство выплачивает тем пенсионерам, которые не заработали достаточно трудового стажа, чтобы выйти на стандартную пенсию. Получить социальную пенсию можно только на пять лет позже, чем обычную.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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