Дмитрий Медведев рассказал о возможном продовольственном кризисе в России

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О возможности продовольственного кризиса рассказал в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в мире наступает продовольственный кризис, пишет РГ.
Цены на продукты питания, уверен Медведев, будут расти и далее, и этот рост наблюдается во всех странах. Рост стоимости продуктов питания, уверен он, является следствием целого ряда факторов, одним из которых является и пандемия.
По словам Медведева, наиболее выраженно продуктовая инфляция проявляется в странах с повышенным уровнем глобализации. В развитых государствах, уверен он, экономики будут восстанавливаться быстрее.
Медведев добавил, что нынешний спад будет даже боле существенным, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный банк). В отдельных странах это ещё более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции - на 8,1%, Германии - на 4,9%, Канады - на 5,4%, ЮАР - на 7%, Индии - на 8% (по данным Всемирного банка)», - рассказал Дмитрий Медведев.
Чтобы исправить эту ситуацию, подчеркнул Медведев, необходимо вести политику, направленную на удержание ценовой стабильности и восстановление экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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