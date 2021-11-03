Перечислены все категории российских пенсионеров, которым повысят выплаты в ноябре 2021 года

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян
В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....Подробнее
В ноябре 2021 года отдельным категориям пенсионерам повысят выплаты.
Эксперты перечислили все категории пожилых граждан, доходы которых поднимутся в последний месяц осени за счет денежных надбавок от государства.
В частности, в ноябре фиксированную разовую выплату получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. Сейчас эта выплата составляет около 6 тыс. рублей. Стоит отметить, что с января 2022 года доплата для данной категории граждан будет превышать 6,4 тыс. рублей.
Поднимут в ноябре пенсии и тем россиянам, которые работали летчиками или шахтерами. Размер прибавки для них зависит от стажа, а также от заработной платы, которую получал человек до выхода на пенсию.
Пересчитают пенсии и тех пожилых россиян, которые после выхода на пенсию работали, но в июле текущего года официально уволились и получают теперь только пенсию. Выплаты таких пожилых граждан пересчитываются после их увольнения, на что ПФР отводится три месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....Подробнее
В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...Подробнее
Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения...Подробнее
Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...Подробнее
Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две...Подробнее
Среди 155 035 заболевших коронавирусом в Воронежской области 8 601 - вакцинированные от коронавируса люди. То есть доля...Подробнее
Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы...Подробнее
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что в Российской Федерации следует вакцинировать от коронавируса 90% всех...Подробнее
Турции придется считаться с позицией России по Сирии. Информационно-новостное агентство Аvia.pro сообщает, что Анкара...Подробнее
Сын основателя МММ Максим Мернес в интервью Дмитрию Гордону отметил, что считает аннексию Крыма ключевой ошибкой...Подробнее
Комментировать