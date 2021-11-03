Перечислены все категории российских пенсионеров, которым повысят выплаты в ноябре 2021 года

Сегодня, 11:04

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Перечислены все категории российских пенсионеров, которым повысят выплаты в ноябре 2021 года

В ноябре 2021 года отдельным категориям пенсионерам повысят выплаты.

Эксперты перечислили все категории пожилых граждан, доходы которых поднимутся в последний месяц осени за счет денежных надбавок от государства.

В частности, в ноябре фиксированную разовую выплату получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. Сейчас эта выплата составляет около 6 тыс. рублей. Стоит отметить, что с января 2022 года доплата для данной категории граждан будет превышать 6,4 тыс. рублей.

Поднимут в ноябре пенсии и тем россиянам, которые работали летчиками или шахтерами. Размер прибавки для них зависит от стажа, а также от заработной платы, которую получал человек до выхода на пенсию.

Пересчитают пенсии и тех пожилых россиян, которые после выхода на пенсию работали, но в июле текущего года официально уволились и получают теперь только пенсию. Выплаты таких пожилых граждан пересчитываются после их увольнения, на что ПФР отводится три месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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