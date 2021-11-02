Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

В сети начали распространять сообщения о том, что власти готовят новую поддерживающую меру для российских пенсионеров и намерены объявить об еще одной единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде России выступили с опровержением информации о повторной выдаче такой суммы и дали разъяснение.

В том, что в России работают над новыми мерами социальной поддержки пенсионеров, сомневаться не приходится. Об этом было объявлено на экспертном уровне, чем не преминули воспользоваться аферисты. Они пустили в обиход новую схему обмана пожилых граждан, заявили в ПФР. Впрочем, иногда предложения оформить повторно выплаты в сумме 10 тысяч рублей поступают и семьям с детьми.

Суть «развода» сводится к тому, что мошенник предлагает своей потенциальной жертве пройти по ссылке и заполнить личные данные якобы на сайте Госуслуг. Но в реальности человек попадает на фишинговый сайт, сайт-подделку. Заполнение данных там грозит реальной потерей средств.

В ПФР напомнили, что единовременные выплаты в РФ в размере 10 тысяч рублей уже получили пенсионеры и семьи с детьми, по 15 тысяч - военные. Новых, повторных, не ожидается. Но если решения о них и будет принято, об этом будет объявлено через официальные источники, а не через мессенджеры и социальные сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

Сегодня, 13:09

Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

Вчера, 17:19

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

Повторно по 10 000 рублей: ПФР опроверг сообщения о новой выплате

30-10-2021, 15:29

Экономист Делягин рассказал, в каких банках сгорят деньги граждан РФ

30-10-2021, 08:34

По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

29-10-2021, 14:09

В МГУ предрекли россиянам повышение пенсионного возраста и снижение пенсий

28-10-2021, 12:59

Экономист Катасонов призвал россиян спасать свои сбережения

28-10-2021, 08:24

В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

26-10-2021, 09:59

Минтруда рассказало гражданам в России о пособиях в 12 792 рубля

23-10-2021, 18:09

Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

21-10-2021, 13:09

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

Социальные выплаты граждан РФ защитят от списания за долги

19-10-2021, 15:49

ПФР: Увеличение пенсий ждет жителей России в ноябре

18-10-2021, 14:14

Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

17-10-2021, 10:44

Выплата россиянам ко Дню отца 18 тысяч рублей от ПФР: разъяснение

16-10-2021, 08:29

Bloomberg: Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

15-10-2021, 11:09

Nature Communications: Солнечные панели на половине крыш мира удовлетворят ежегодные потребности в электричестве

12-10-2021, 20:09

Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в Германии

12-10-2021, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

0

По 6 тыс. рублей начислит Пенсионный фонд России отдельным категориям граждан автоматически. Эта выплата будет...

Подробнее
ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

Вчера, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

1-11-2021, 23:04

0

Российский военный эксперт Василий Кашин назвал фактор, который позволит изменить расстановку сил между Москвой и...

Подробнее
Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

0

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...

Подробнее
Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

2-11-2021, 23:39

0

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...

Подробнее
Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

1-11-2021, 16:04

0

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

0

Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения...

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Сегодня, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

1-11-2021, 15:59

0

Вакцинированные от ковид граждане даже если заболевают, почти не страдают долгосрочными последствиями КВИ в отличие от...

Подробнее
Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

2-11-2021, 16:44

0

Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы...

Подробнее