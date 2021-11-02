Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам
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В сети начали распространять сообщения о том, что власти готовят новую поддерживающую меру для российских пенсионеров и намерены объявить об еще одной единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде России выступили с опровержением информации о повторной выдаче такой суммы и дали разъяснение.
В том, что в России работают над новыми мерами социальной поддержки пенсионеров, сомневаться не приходится. Об этом было объявлено на экспертном уровне, чем не преминули воспользоваться аферисты. Они пустили в обиход новую схему обмана пожилых граждан, заявили в ПФР. Впрочем, иногда предложения оформить повторно выплаты в сумме 10 тысяч рублей поступают и семьям с детьми.
Суть «развода» сводится к тому, что мошенник предлагает своей потенциальной жертве пройти по ссылке и заполнить личные данные якобы на сайте Госуслуг. Но в реальности человек попадает на фишинговый сайт, сайт-подделку. Заполнение данных там грозит реальной потерей средств.
В ПФР напомнили, что единовременные выплаты в РФ в размере 10 тысяч рублей уже получили пенсионеры и семьи с детьми, по 15 тысяч - военные. Новых, повторных, не ожидается. Но если решения о них и будет принято, об этом будет объявлено через официальные источники, а не через мессенджеры и социальные сети.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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