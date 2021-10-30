Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

Сегодня, 17:04

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Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

По 6 тыс. рублей начислит Пенсионный фонд России отдельным категориям граждан автоматически. Эта выплата будет предоставляться гражданам, которые получают пенсию по потере кормильца, передает PRIMPRESS.

Поскольку с 1 января 2022 года вступают в силу новые правила, регулирующие порядок начисления выплат по линии ПФР, то эта выплата будет начисляться в беззаявительном порядке.

Как рассказали в ПФР, с 1 января 2022 года изменится порядок назначения доплат тем, кто получает пенсию по потере кормильца.

На данный момент в беззаявительном порядке выплачивается доплата гражданам при исполнении 80 лет. Но пока это правило не касается получателей пенсии по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что с 2022 года ПФР самостоятельно будет проверять все данные пенсионера и переводить со страховой пенсии на пенсию по старости, если ее размер будет более выгодным для пенсионера. А это позволит начислять ряд доплат автоматически.

Со следующего года пенсия по потере кормильца будет составлять 6,4 тыс. рублей, тогда как сейчас она немногим больше 6 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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