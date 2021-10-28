Повторно по 10 000 рублей: ПФР опроверг сообщения о новой выплате

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Информация о новой денежной выплате для россиян в размере 10 тысяч рублей начали массово тиражировать в Сети. Однако она не соответствует действительности, заявили в Пенсионном фонде России.
Как пишет PRIMPRESS, сейчас в мессенджерах «гуляет» голосовое сообщение, в котором женский голос сообщает, что российские семьи, в которых воспитываются дети от 6 до 17 лет, могут повторно получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Такой суммой власти, напомним, поддержали россиян в августе нынешнего года.
К сему моменту деньги получили уже почти все родители. Впрочем, последний день подачи заявления на получение такой выплаты, заявленный ПФР, 31 октября.
В сообщении, о котором идет речь, утверждается, что выплату можно получить повторно. А для этого надо зайти на Госуслуги.
«Там, где будет, что материальная помощь оказана, на это не обращайте внимание. Нажимаете, высветится зеленый рюкзачок, и оформляете еще раз. И вы можете получить еще 10 тысяч рублей помощи детям», - приводят инструкцию авторы фейка.
В ПФР информацию опровергли, заявив, что ни о какой повторной выплате речи не идет. Но родители, которые с заявлением на получение так называемой «путинской выплаты» на детей не обращались, действительно имеют возможность подать его в срок до 31 октября и получить деньги уже в ноябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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