Экономист Делягин рассказал, в каких банках сгорят деньги граждан РФ

Сегодня, 08:34

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Экономист Делягин рассказал, в каких банках сгорят деньги граждан РФ
Экономист Михаил Делягин

Гражданам стоит побеспокоиться о сохранности своих вкладов, заявил российский экономист Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что сейчас снова существует опасность обнуления накоплений, поэтому стоит вывести свои накопления из небольших региональных банков в банки входящие в отечественный топ-20 по объему хранящихся в них вкладов, передает ИА DEITA.RU.

Также стоит разделить накопления между несколькими вкладами, а лучше банками и сделать так, чтобы объем одного вклада был 1,4 млн рублей. Как раз такие вклады компенсируются полностью в случае если банк прекращает существование.

Сейчас, отмечает Делягин, в стране усиливается экономический кризис, поэтому будет идти процесс закрытия мелких региональных банков. Вклады в банках, которые лишаются лицензии, могут пропасть, если они более 1,4 млн рублей. А точнее будет сказать, что компенсация будет выплачена по вкладу не в полном объеме.

Конечно же, можно добиться того, чтобы компенсировался весь вклад. Но с учетом инфляции и времени, которое будет на это потрачено, деньги утратят  большую часть своей покупательной способности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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