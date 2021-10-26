По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

Сегодня, 14:09

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По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

Со следующего, 2022-го года, Пенсионный фонд России начнет присылать гражданам в России старше 45 лет уведомления об их будущем размере пенсии.

Сообщения будут поступать в личный кабинет на сайте Госуслуг. Россиянин сможет увидеть актуальный (то есть на текущий момент) размер пенсии, которую он уже успел заработать. До конца следующего года такие сообщения будут разосланы всем гражданам 1977 года рождения и старше.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, на которую ссылается ресурс PRIMPRESS, в среднем таким россиянам в личном кабинете будет показывать сумму будущей пенсии в размере 14 тысяч рублей. Большинство же граждан будут видеть не особо впечатляющие суммы - 11,5–16,5 тысячи рублей.

Бодрова отметила, что это неудивительно, посему россиянам стоит полагаться на собственные силы и возможности, а не рассчитывать на государство. О пенсиях следует подумать заранее. Возможно, заняться инвестициями или стать участниками программ накопительных пенсий.

Напомним, вчера Госдума проголосовала за повышение пенсий неработающим пенсионерам. С января будущего года они будут проиндексированы на 5,9 процента.

Еще раньше столичные власти позаботились о московских пенсионерах. С 2022 года минимальная пенсия в столице составит 21 193 рубля. Те, у кого она по линии ПФР меньше, будут получать городскую доплату, которая и доведет пенсию до указанной суммы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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