Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

О том, кто может получить выплаты в размере 10 тыс. рублей, рассказали эксперты.

В России поддержку пожилым гражданам оказывают как на федеральном, так и на региональных уровнях. Власти Москвы ввели для граждан старше 65 лет дополнительную разовую выплату, которую, к слову, можно забрать не только деньгами. По желанию, на сумму выплаты можно получить подарочный набор, передает konkurent.ru .

Мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице лица от 65 лет смогут получить по 10 тыс. рублей, если вакцинируются от коронавируса. Также можно получить на эту сумму подарочный набор.

Выплачиваться деньги будут тем пожилым москвичам, которые вакцинируются с 23 июня по 31 декабря текущего года. Также акция распространяется и на тех, кто пройдет ревакцинацию.

Отметим, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти уже начали обсуждать возможность введения новых ограничений для невакцинированных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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