ПФР: Увеличение пенсий ждет жителей России в ноябре

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Пенсионный фонд России сообщил о том, кто в ноябре получит прибавку к ежемесячным выплатам.
Так, с 1 января вырастут ежемесячные пособия, бывшим членам гражданских летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, передает МК. Им будут начислены доплаты, которые зависят от спецстажа среднемесячного заработка. На данный момент летчикам доплачивают 19 584 рубля, а шахтерам — порядка 3873 рублей. Эти доплаты пересчитываются каждые три месяца.
В ноябре начислят доплату и тем гражданам, которым в октябре 2021 года исполнилось 80 лет. Они получат повышенную выплату в размере 12 088 рублей.
С 1 ноября будут перечислены пенсии тех пенсионеров, которые к этой дате наработают 15 или 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым. Чтобы получить повышенные пенсионные выплаты необходимо будет обратиться в ПФР и подать заявление.
Получат доплату и те граждане, которые официально закончили трудовую деятельность или прекратили деятельность в качестве ИП в июле 2021 года. Им выплатят средства, насчитанные за счет пропущенных индексаций. Эта выплата начисляется спустя 4 месяца после увольнения с работы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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