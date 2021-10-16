ПФР: Увеличение пенсий ждет жителей России в ноябре

Сегодня, 14:14

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ПФР: Увеличение пенсий ждет жителей России в ноябре

Пенсионный фонд России сообщил о том, кто в ноябре получит прибавку к ежемесячным выплатам.

Так, с 1 января вырастут ежемесячные пособия, бывшим членам гражданских летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, передает МК. Им будут начислены доплаты, которые зависят от спецстажа среднемесячного заработка. На данный момент летчикам доплачивают 19 584 рубля, а шахтерам — порядка 3873 рублей. Эти доплаты пересчитываются каждые три месяца.

В ноябре начислят доплату и тем гражданам, которым в октябре 2021 года исполнилось 80 лет. Они получат повышенную выплату в размере 12 088 рублей.

С 1 ноября будут перечислены пенсии тех пенсионеров, которые к этой дате наработают 15 или 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым. Чтобы получить повышенные пенсионные выплаты необходимо будет обратиться в ПФР и подать заявление.

Получат доплату и те граждане, которые официально закончили трудовую деятельность или прекратили деятельность в качестве ИП в июле 2021 года. Им выплатят средства, насчитанные за счет пропущенных индексаций. Эта выплата начисляется спустя 4 месяца после увольнения с работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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