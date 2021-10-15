Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

Сегодня, 10:44

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Россияне могут получить разовую выплату в 60 000 рублей. Названы условия

Россияне, которые собираются подключить собственные домовладения к газоснабжению, на определенных условиях могут получить новую разовую выплату - как компенсацию за расходы по закупке оборудования и подключения к газопроводу.

Как сообщает информационный ресурс «Конкурент», на средства могут рассчитывать женщины в возрасте 55 лет и старше, и мужчины после 60, но при условии, что они проживают одни, без родственников. Также выплата-компенсация положена многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Кроме того, эти категории граждан должны быть малоимущими - то есть, их доход не должен быть больше двух размеров прожиточного минимума на душу населения.

Компенсация, на которую могут рассчитывать россияне за подключение своих домовладений к газу, будет зависеть от того, в какую сумму обошлось оборудование. Но она не может превышать сумму в 60 тысяч рублей.

В Приморье, как уточняет издание, согласно проекту закона, на компенсации гражданам, которые будут подключать свои дома к газу, в региональном бюджете будет предусмотрено 288 миллионов рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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