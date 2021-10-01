Россиянам придется отказаться от нефти и газа через 20 лет

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Как известно, энергия присутствует в жизни большинства людей. Она дает свет, тепло и охлаждает дома, а также обеспечивает доставку. Энергия заполняет системы водоснабжения и канализации, а также используется в производственных процессах.
России надо готовиться к энергетическому переходу, о чем пишут авторы материала, который появился в издании «Взгляд». Как они отмечают, власти России уже разрабатывают план адаптации к так называемому переходу. Предполагается, что уже через пару десятков лет российские граждане смогут обходиться вообще без нефти и газа.
Авторы статьи спрогнозировали ситуацию, при которой зеленый переход в России полностью состоялся: в стране появились солнечные и ветровые электростанции на сотни гигаватт. В этой связи напрашивается вопрос: что же будет с угольщиками Кузбасса или нефтяниками Уренгоя.
Авторы публикации на это отвечают, что сейчас Кузбасс получает от экспорта угля намного больше, чем от его продажи внутреннему потребителю.
Журналисты также отмечают, что в связи с энергетическим переходом произойдут изменения в быту простых россиян. Но полностью отказаться от газа не получится, так как не все граждане располагают финансовыми ресурсами, необходимыми для обслуживания электромобилей или других благ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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