Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

Сегодня, 12:24

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Китай попросил Россию о помощи с электроэнергией

Китай попросил Россию увеличить поставки электроэнергии. Об этом сообщает британская The Telegraph.

По ее сведениям, запрос был сделан в связи с участившимися случаями отключений электроэнергии в стране, а также из-за существенно выросших цен на уголь.

В китайских социальных сетях на отключения жалуются как простые люди, так и предприятия. К примеру, появились существенные проблемы у организаций, которые предоставляют гражданам услуги ЖКХ. Китайцы нарекают на то, что сидят в течение многих часов не только без электричества, но и без воды, не могут банально воспользоваться санузлом. Перебои наблюдаются по причине того, что насосы работают на электроэнергии.

«Даже столовая не работает, так что у нас нет ни еды, ни питья», — возмущаются интернет-пользователи.

Кафе и рестораны, чтобы удержаться на плаву и не закрываться, уже начали разжигать печи посредством аккумуляторов для мотоциклов. А люди стали меньше сидеть в интернете, сохраняя заряд для того, чтобы иметь возможность воспользоваться фонариком смартфона и передвигаться в темноте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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