Новая волна выплат россиянам: кому на карту могут зачислить еще по 20 тысяч рублей

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Выплату в размере 20 тыс. рублей государство может начислить некоторым российским семьям.
Новое пособие предлагает Счетная палата, передает PRIMPRESS. В Министерстве труда и социальной защиты изучают возможность введения такой выплаты. Счетная плата выдвинула предложение ввести пособие на детей, которые идут в сентябре в школу.
Аудиторы уверены, что выплата на подготовку детей к школе должна быть ежегодной. Сейчас она может составлять 20 тыс. рублей, но в случае необходимости ее можно повышать.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в этом году инициировал выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста. Но как считают эксперты, собрать ребенка в школу обходится дороже. Поэтому выплату необходимо увеличить в два раза, а также утвердить ее как ежегодную.
В Счетной палате уже подсчитали, что собрать мальчика в школу стоит около 19 300 рублей, а для девочки придется потратиться еще больше, около 23 800 рублей.
Предлагается выплачивать такие средства из материнского капитала. И по оценкам, с учетом выплаты в размере 20 тыс. рублей, на ее введение придется выделять по 60 млрд рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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