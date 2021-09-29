Не менее 19 188 рублей. Гражданам России рассказали о заработных платах

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Ситуацию с заработными платами во Владивостоке обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города.
Так, в РФ с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 12 792 руб. При этом в Приморском крае данная сумма увеличивается на районный коэффициент и составляет 19188 руб., сообщает KONKURENT.RU.
Зарплаты ниже этого уровня, напомнила заместитель начальника управления финансов Наталья Тихонова, ущемляет права сотрудников и нарушает законодательство РФ.
Ситуация в регионе пока складывается так, что из-за экономических сложностей и недостаточного объема заказов в отдельных отраслях приходится устанавливать зарплаты ниже среднего размера.
Так, в мэрии отметили, что, к примеру в судоремонтных компаниях средняя зарплата составляет около 70 тыс. рублей. Но, к сожалению, значительную часть заработка работникам платят в конвертах.
Поэтому предприятиям выдали рекомендации увеличить размеры официальных заработных плат до среднеотраслевого уровня. Работникам же напомнили, что низкие официальные зарплаты в итоге выльются в низкие пенсии. Работодателям выплата зарплат в конвертах грозит проверками прокуратуры и следственных органов.
В Волгограде уже устранили нарушение по заработным платам 247 предприятий. Всего по недоплаченным налогам взыскано 164,7 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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