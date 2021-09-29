В России с 1 октября изменились зарплаты бюджетников, детские пособия и правила техосмотра

Украине разрешили не платить долги РФ
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С 1 октября в России изменились некоторые законодательные акты.
В частности, с этого дня прививки, включенные в национальный календарь прививок, можно будет сделать бесплатно не только в государственной, но и в частной клинике.
Изменятся и правила техосмотра для части автомобилистов. С 1 октября истек срок действия продленных диагностических карт, которые были выданы ранее на период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.
В октябре пересчитают оклады военным. Повышение в 1,037 раза затронет военнослужащих, призывников и контрактников. Повысятся зарплаты у сотрудников Росгвардии, МВД, пожарной службы и таможни, а также других силовых структур.
С 1 октября все детские пособия будут приходить исключительно на карту «Мир». Поэтому для получения выплат на детей придется открыть карту национальной платежной системы.
В пятницу, 1 октября, в Сети открывается бесплатный доступ к 20 телеканалам, входящим в первый и второй мультиплексы.
1 октября начинается осенний призыв в армию. В этом году в ходе осеннего призыва планируется направить на службу свыше 127 тыс. человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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