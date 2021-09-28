По 3 тыс. рублей каждому: Новая выплата набирает популярность

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Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о том, что в сентябре уже более 2 млн молодых людей оформили «Пушкинскую карту».
Проект «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать различные культурные мероприятия. На карту перечисляется по 3 тыс. рублей, которые можно потратить только для покупки билетов, передает konkurent.ru.
С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 млн человек. За сентябрь было приобретено более 360 тыс. билетов на общую сумму свыше 271 млн рублей. К проекту уже присоединились 1 836 организаций, в том числе 545 театров и 574 музея, билеты на посещение которых можно покупать по «Пушкинской карте».
В 2021 году проект «Пушкинская карта» будет действовать до конца декабря. Положенные на карту 3 тыс. рублей можно будет потратить на покупку билетов на культурные мероприятия. А уже в 2022 году планируется начислять на «Пушкинскую карту» 5 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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