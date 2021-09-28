По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

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Получить ежемесячное пособие могут беременные женщины с низким уровнем доходов.
Инициатором этих выплат стал президент РФ Владимир Путин, передает KONKURENT.RU. По поручению, которое он дал, в России начали выплачивать пособие беременным женщинам.
Такое пособие выплачивается тем беременным женщинам, которые встали на учет до 12-й недели беременности, и при этом их доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
Если эти условия не соблюдены, то выплата женщине не будет назначена.
Также стоит учитывать, что если женщина подала заявление в течение 30 дней с момента постановки на учет, выплаты будут назначены с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности. Если же заявление было подано позже, то пособие будет назначено с месяца обращения. Выплачиваться оно будет до момента родов или прерывания беременности.
В Пенсионном фонде России объяснили, что эта выплата будет приходить на карту беременной женщины с 1 по 25 число каждого месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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