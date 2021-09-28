По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

Сегодня, 08:54

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По 7 389 ежемесячно: жители России уже получают новое пособие

Получить ежемесячное пособие могут беременные женщины с низким уровнем доходов.   

Инициатором этих выплат стал президент РФ Владимир Путин, передает KONKURENT.RU. По поручению, которое он дал, в России начали выплачивать пособие беременным женщинам.

Такое пособие выплачивается тем беременным женщинам, которые встали на учет до 12-й недели беременности, и при этом их доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Если эти условия не соблюдены, то выплата женщине не будет назначена.

Также стоит учитывать, что если женщина подала заявление в течение 30 дней с момента постановки на учет, выплаты будут назначены с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности. Если же заявление было подано позже, то пособие будет назначено с месяца обращения. Выплачиваться оно будет до момента родов или прерывания беременности.

В Пенсионном фонде России объяснили, что эта выплата будет приходить на карту беременной женщины с 1 по 25 число каждого месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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