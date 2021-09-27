Начислят по 28 тысяч рублей: Новые деньги от ПФР получат 4 категории россиян

4 категории россиян могут рассчитывать на получение крупной денежной выплаты, которая в среднем значении составляет 28 тысяч рублей. При этом получить средства можно только после подачи заявления в определенные сроки, информирует «Primpress».

В Пенсионном фонде России напомнили, что в случае смерти пенсионера, его родственники могут оформить продолжение начисления средств. При этом продлить выплаты можно только в случае, если основной получатель подходил под одну из 4 категорий. Первая — россияне 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели начисляли накопительную пенсию с 2002 по 2004 года. Вторая категория — это граждане, которые были участниками программы государственного софинансирования пенсий. К третьей категории относятся мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения — в случае, если они формировали пенсионные накопления с 2002 по 2004 год. К последней категории относятся граждане, которые направили на накопительную пенсию часть своего материнского капитала.

«Если гражданин, относящийся к любой из указанных четырех категорий, умер — его пенсионные средства могут получать правопреемники. Сделать это можно только после подачи заявления», - прокомментировали эксперты.

Указывается, что написать заявление на получение выплаты умершего родственника можно не позднее, чем через 6 месяцев после смерти пенсионера, в противном случае, положенные выплаты могут быть аннулированы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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