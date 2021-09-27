Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

Сегодня, 08:09

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Могут уже писать заявление: ПФР обрадовал новой выплатой пенсионеров 55/60 лет

Еще одну выплату для пенсионеров подготовил Пенсионный фонд России. Получать такую выплату можно раз в пять лет, передает PRIMPRESS.

Чтобы выплата была назначена, придется написать заявление в ПФР. И если пожилой гражданин сформировал за период работы дополнительные пенсионные накопления, то сможет получить дополнительную выплату.

Речь идет о выплатах по программе государственного софинансирования дополнительных добровольных страховых взносов. Сейчас на такую выплату могут претендовать те, кто в последний раз получал средства в 2016 году по данной программе, либо женщины, которым исполнилось 55 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет и они еще ни разу не подавали заявление на получение выплат по программе государственного софинансирования дополнительных добровольных страховых взносов.

Важно отметить, что разовая выплата дается только в том случае, если общий объем накоплений гражданина в расчете на один месяц составляет 5 или меньше процентов от размера двух пенсий: страховой и накопительной.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на сайте ПФР и не обязательно лично обращаться в отделение фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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