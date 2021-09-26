ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

С октября начнут действовать некоторые изменения в начислении пенсий по старости.

В Пенсионном фонде России объяснили, как повлияют изменения на начисление пенсий, передает KONKURENT.RU.

Так, изменения позволят пенсионерам получить пенсию досрочно. Но важно знать, что даты выплаты пенсий зависят от региона проживания пожилых граждан. Пенсии в стране регионы начисляют в разные даты, тем не менее, до 25 числа закрываются все выплаты от государства.

В Пенсионном фонде рассказали, что переводить средства на выплату пенсий банкам в октябре будут в три этапа – 3, 12 и 21 числа. В октябре получить досрочно пенсии смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Даже если пенсия выплачивается досрочно, в нее сразу включают все положенные пенсионеру доплаты.

Стоит отметить, что в октябре, к примеру, получат доплату к пенсии те, кому в сентябре исполнилось 80 лет.

Узнать точно, когда будет начислена пенсия, пенсионер может в региональном отделении ПФР, либо на сайте Пенсионного фонда. Там же можно выяснить, какие доплаты положены пенсионеру. Информацию о доплатах можно получить пока еще и в органах соцзащиты. Но стоит знать, что со следующего года многие выплаты перейдут также в ведение Пенсионного фонда, что упростит порядок их назначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

Сегодня, 09:59

Выдадут по 19 тысяч 200 рублей: ПФР обрадовал пенсионеров

Сегодня, 09:34

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Вчера, 13:44

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

Вчера, 10:39

Мишустин заявил, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

Вчера, 08:09

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

26-09-2021, 15:44

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

26-09-2021, 08:04

The Times: у Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией

25-09-2021, 08:59

Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

24-09-2021, 07:29

В ПФР рассказали россиянам о выплате от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября 2021 года

23-09-2021, 23:09

Марцинкевич: нападками на «Газпром» Британия пытается замять провал собственной энергобезопасности

23-09-2021, 17:39

Кризис «мировой фабрики»: зачем власти Китая рушат собственных гигантов

23-09-2021, 12:04

Еще одна категория россиян получит единоразовую выплату 10 тыс. рублей от ПФР

23-09-2021, 09:44

ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

22-09-2021, 10:24

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

21-09-2021, 09:09

В Госдуме поддержали проект о регулярных выплатах в 10 тысяч рублей для всех россиян

19-09-2021, 18:54

Лишней не будет. Пенсионерам дадут новую выплату 3300 рублей: кому именно

19-09-2021, 18:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Вчера, 15:39

0

Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...

Подробнее
Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

26-09-2021, 10:24

0

Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....

Подробнее
Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

0

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...

Подробнее
Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

25-09-2021, 21:54

0

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...

Подробнее
В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

25-09-2021, 23:09

0

Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...

Подробнее
Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Вчера, 13:44

0

Россиян ждут непростые времена: в стране снова намечается пенсионная реформа. Как стало известно, в ближайшее время...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

26-09-2021, 19:34

0

Руководство Франции выразило недовольство по поводу сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера». Африканский...

Подробнее
ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

Сегодня, 09:59

0

С октября начнут действовать некоторые изменения в начислении пенсий по старости. В Пенсионном фонде России объяснили,...

Подробнее
В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

26-09-2021, 08:04

0

1 октября в России будут проиндексированы пенсии отдельным категориям бюджетников. Издание « Московский комсомолец »...

Подробнее
Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

0

На портале Change.org не так давно появилась петиция, в которой российские пенсионеры просят президента Владимира...

Подробнее