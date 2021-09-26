ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

С октября начнут действовать некоторые изменения в начислении пенсий по старости.

В Пенсионном фонде России объяснили, как повлияют изменения на начисление пенсий, передает KONKURENT.RU .

Так, изменения позволят пенсионерам получить пенсию досрочно. Но важно знать, что даты выплаты пенсий зависят от региона проживания пожилых граждан. Пенсии в стране регионы начисляют в разные даты, тем не менее, до 25 числа закрываются все выплаты от государства.

В Пенсионном фонде рассказали, что переводить средства на выплату пенсий банкам в октябре будут в три этапа – 3, 12 и 21 числа. В октябре получить досрочно пенсии смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Даже если пенсия выплачивается досрочно, в нее сразу включают все положенные пенсионеру доплаты.

Стоит отметить, что в октябре, к примеру, получат доплату к пенсии те, кому в сентябре исполнилось 80 лет.

Узнать точно, когда будет начислена пенсия, пенсионер может в региональном отделении ПФР, либо на сайте Пенсионного фонда. Там же можно выяснить, какие доплаты положены пенсионеру. Информацию о доплатах можно получить пока еще и в органах соцзащиты. Но стоит знать, что со следующего года многие выплаты перейдут также в ведение Пенсионного фонда, что упростит порядок их назначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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