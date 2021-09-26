ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

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В Пенсионном фонде России объяснили, как повлияют изменения на начисление пенсий, передает KONKURENT.RU.
Так, изменения позволят пенсионерам получить пенсию досрочно. Но важно знать, что даты выплаты пенсий зависят от региона проживания пожилых граждан. Пенсии в стране регионы начисляют в разные даты, тем не менее, до 25 числа закрываются все выплаты от государства.
В Пенсионном фонде рассказали, что переводить средства на выплату пенсий банкам в октябре будут в три этапа – 3, 12 и 21 числа. В октябре получить досрочно пенсии смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Даже если пенсия выплачивается досрочно, в нее сразу включают все положенные пенсионеру доплаты.
Стоит отметить, что в октябре, к примеру, получат доплату к пенсии те, кому в сентябре исполнилось 80 лет.
Узнать точно, когда будет начислена пенсия, пенсионер может в региональном отделении ПФР, либо на сайте Пенсионного фонда. Там же можно выяснить, какие доплаты положены пенсионеру. Информацию о доплатах можно получить пока еще и в органах соцзащиты. Но стоит знать, что со следующего года многие выплаты перейдут также в ведение Пенсионного фонда, что упростит порядок их назначения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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