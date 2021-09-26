Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Вчера, 13:44

0

Image 16+
Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста
Экономист Константин Ордов

Россиян ждут непростые времена: в стране снова намечается пенсионная реформа. Как стало известно, в ближайшее время правительство ознакомит граждан с программой повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он подчеркнул, что после выборов такие непопулярные решения вполне объяснимы и принимаются они довольно часто. Так, повышение пенсионного возраста было анонсировано после президентских выборов 2018 года. Экономист также сообщил, что кабмин и  Центральный банк уже работают над документами для изменения пенсионной системы. Причем точных данных о новых возрастных границах выхода на пенсию нет. 

Ранее эту информацию косвенно подтвердил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В частности, он сказал, что пенсионерам не стоит надеяться на помощь государства, а лучше делать накопления самостоятельно. Швецов считает, что отсутствие открытого обсуждения не позволяет создать справедливую пенсионную систему.

В свою очередь известный экономист Михаил Делягин высказал мнение о том, что  после выборов российские власти займут жесткую позицию, и они могут начать новую пенсионную реформу, что позволит облегчить нагрузку на ПФР, который не способен справиться с растущей нагрузкой. При этом Делягин упомянул слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении пенсионного возраста до 70 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Вчера, 13:44

ПФР обрадовал россиян индексацией материнского капитала в размере 11200 рублей

Вчера, 10:39

Мишустин заявил, что ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

Вчера, 08:09

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

В ПФР напомнили российским гражданам о возможности получить новую выплату в размере 15 383 рубля

26-09-2021, 15:44

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

26-09-2021, 08:04

The Times: у Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией

25-09-2021, 08:59

Некоторая категория граждан РФ получит от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября

24-09-2021, 07:29

В ПФР рассказали россиянам о выплате от 6 до 8,7 тыс. рублей к 25 сентября 2021 года

23-09-2021, 23:09

Марцинкевич: нападками на «Газпром» Британия пытается замять провал собственной энергобезопасности

23-09-2021, 17:39

Кризис «мировой фабрики»: зачем власти Китая рушат собственных гигантов

23-09-2021, 12:04

Еще одна категория россиян получит единоразовую выплату 10 тыс. рублей от ПФР

23-09-2021, 09:44

ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

22-09-2021, 10:24

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

21-09-2021, 09:09

В Госдуме поддержали проект о регулярных выплатах в 10 тысяч рублей для всех россиян

19-09-2021, 18:54

Лишней не будет. Пенсионерам дадут новую выплату 3300 рублей: кому именно

19-09-2021, 18:34

В России пенсионерам и инвалидам, имеющим карту «Мир», дадут новую выплату до 20 тыс. рублей

19-09-2021, 12:09

С 20 сентября Сбербанк начинает выплаты россиянам по вкладам

19-09-2021, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

26-09-2021, 10:24

0

Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....

Подробнее
Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Вчера, 15:39

0

Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...

Подробнее
Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

0

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...

Подробнее
51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

25-09-2021, 13:49

0

В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...

Подробнее
У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

25-09-2021, 17:29

0

Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...

Подробнее
MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

25-09-2021, 14:44

0

Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

25-09-2021, 13:44

0

США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...

Подробнее
Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

25-09-2021, 21:54

0

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...

Подробнее
В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

25-09-2021, 23:09

0

Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...

Подробнее
Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

0

Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...

Подробнее