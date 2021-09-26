Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Россиян ждут непростые времена: в стране снова намечается пенсионная реформа. Как стало известно, в ближайшее время правительство ознакомит граждан с программой повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он подчеркнул, что после выборов такие непопулярные решения вполне объяснимы и принимаются они довольно часто. Так, повышение пенсионного возраста было анонсировано после президентских выборов 2018 года. Экономист также сообщил, что кабмин и Центральный банк уже работают над документами для изменения пенсионной системы. Причем точных данных о новых возрастных границах выхода на пенсию нет.

Ранее эту информацию косвенно подтвердил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В частности, он сказал, что пенсионерам не стоит надеяться на помощь государства, а лучше делать накопления самостоятельно. Швецов считает, что отсутствие открытого обсуждения не позволяет создать справедливую пенсионную систему.

В свою очередь известный экономист Михаил Делягин высказал мнение о том, что после выборов российские власти займут жесткую позицию, и они могут начать новую пенсионную реформу, что позволит облегчить нагрузку на ПФР, который не способен справиться с растущей нагрузкой. При этом Делягин упомянул слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о повышении пенсионного возраста до 70 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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